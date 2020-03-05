إيجالو.. رابع أفريقي يسجل بقميص مانشستر يونايتد





قاد النجم النيجيري الدولي أوديون إيجالو فريقه مانشستر يونايتد، لبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بالفوز على فريق ديربي كاونتي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب "برايد بارك" لحساب دور الـ16 من البطولة.





وسجل إيجالو هدفين من ثلاثية فريقه في الدقيقتين 41 و 70، بينما تكفل لوك شاو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 34.





وأصبح إيجالو أول نيجيري في تاريخ كرة القدم يرتدي ألوان مانشستر يونايتد، منذ إنضمامه في يناير الماضي من فريق شانجهاي شينوا الصيني بعقد إعارة مع خيار الشراء.





وأصبح إيجالو ثامن لاعب أفريقي يلعب لليونايتد، بعد ثنائي جنوب أفريقيا جاري بايلي وكوينتون فورتشن، والأنجولي مانوتشو، والسنغالي مامي بيرام ضيوف، والكاميروني إيريك دجيمبا ديجيمبا، والثنائي الإيفواري ويلفريد زاها، وزميله الحالي إيريك بايلي.





كما أصبح إيجالو رابع أفريقي يسجل للشياطين الحمر، بعد مامي بيرام ضيوف الذي يمتلك هدفاً وحيداً سجله عام 2010، وفورتشن الذي سجل 5 أهداف مع اليونايتد، وقلب الدفاع إيريك بايلي الذي سجل مرة واحدة بقميص الفريق.





وسيلتقي اليونايتد مع فريق نوريتش سيتي في ربع نهائي البطولة.



