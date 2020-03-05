Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيجالو.. رابع أفريقي يسجل بقميص مانشستر يونايتد

الخميس 05/مارس/2020 - 11:44 م
Advertisements
إيجالو
إيجالو
عبدالقادر عرابي
Advertisements

قاد النجم النيجيري الدولي أوديون إيجالو فريقه مانشستر يونايتد، لبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بالفوز على فريق ديربي كاونتي بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب "برايد بارك" لحساب دور الـ16 من البطولة.

وسجل إيجالو هدفين من ثلاثية فريقه في الدقيقتين 41 و 70، بينما تكفل لوك شاو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 34.

وأصبح إيجالو أول نيجيري في تاريخ كرة القدم يرتدي ألوان مانشستر يونايتد، منذ إنضمامه في يناير الماضي من فريق شانجهاي شينوا الصيني بعقد إعارة مع خيار الشراء.

وأصبح إيجالو ثامن لاعب أفريقي يلعب لليونايتد، بعد ثنائي جنوب أفريقيا جاري بايلي وكوينتون فورتشن، والأنجولي مانوتشو، والسنغالي مامي بيرام ضيوف، والكاميروني إيريك دجيمبا ديجيمبا، والثنائي الإيفواري ويلفريد زاها، وزميله الحالي إيريك بايلي.

كما أصبح إيجالو رابع أفريقي يسجل للشياطين الحمر، بعد مامي بيرام ضيوف الذي يمتلك هدفاً وحيداً سجله عام 2010، وفورتشن الذي سجل 5 أهداف مع اليونايتد، وقلب الدفاع إيريك بايلي الذي سجل مرة واحدة بقميص الفريق.

وسيلتقي اليونايتد مع فريق نوريتش سيتي في ربع نهائي البطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد إيجالو

أخبار تهمك

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ أقل من ساعتين

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

منذ أقل من ساعة

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ ساعتين

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كبار أوروبا يتنافسون على مدافع مانشستر يونايتد

كوتينيو يسجل هدف برشلونة الثالث.. ويضع اليونايتد في ورطة (فيديو)

"بايلي" يرعب مانشستر يونايتد

مفاجأة.. ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد مجانًا!

عاجل .. مانشستر يونايتد يعلن ضم مهاجم منتخب نيجيريا

استبعاد "إيجالو" من معسكر مانشستر يونايتد بسبب فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

11:24 م

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

10:18 م

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status