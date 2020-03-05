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جابر نصار يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي وسر عدم دخول قوات الشرطة جامعة القاهرة

الخميس 05/مارس/2020 - 11:41 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إنه واجه الفكر المتطرف داخل جامعة القاهرة من خلال الفكر، وليس من خلال السلاح ، لافتًا إلى أن البعص وصفه بأنه من الخلايا النائمة، لأنه رفض دخول الأمن إلى جماعة القاهرة لمواجهة المظاهرات، معقبًا: "كان سهل عليا أكلم وزير الداخلية وأطلب منه مدرعات داخل الجامعة"


وتابع "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بزيارة جامعة القاهرة في 2014 وصف الجامعة بأنها رمز لمصر، وتحدث إلي قائلاً: " نجاحك الأساسي إنك ما تخليش قنبلة غاز تترمي داخل الجامعة".


وأشار إلى أنه قام بمواجهة الفكر المتطرف من خلال الثقافة والفكر، معقبًا: "كان الإخوان بيعملوا مظاهرة في الجامعة ، وأن ببني مسرح في الجامعة في الجهة التانية".


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