جابر نصار يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس السيسي وسر عدم دخول قوات الشرطة جامعة القاهرة





وأشار إلى أنه قام بمواجهة الفكر المتطرف من خلال الثقافة والفكر، معقبًا: "كان الإخوان بيعملوا مظاهرة في الجامعة ، وأن ببني مسرح في الجامعة في الجهة التانية".







قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إنه واجه الفكر المتطرف داخل جامعة القاهرة من خلال الفكر، وليس من خلال السلاح ، لافتًا إلى أن البعص وصفه بأنه من الخلايا النائمة، لأنه رفض دخول الأمن إلى جماعة القاهرة لمواجهة المظاهرات، معقبًا: "كان سهل عليا أكلم وزير الداخلية وأطلب منه مدرعات داخل الجامعة"وتابع "نصار"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قام بزيارة جامعة القاهرة في 2014 وصف الجامعة بأنها رمز لمصر، وتحدث إلي قائلاً: " نجاحك الأساسي إنك ما تخليش قنبلة غاز تترمي داخل الجامعة".