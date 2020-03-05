وزير الآثار: لا يمكن إعادة معبد الأقصر إلى حالته الأولى لسرقة بعض الآثار





وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم قاموا بعدد من التطويرات في معبد الأقصر والمناطق الأثرية بصفة عامة، ومنها وضع مقاعد خشبية، ولوحات استرشادية، ومظلات.





وأضاف وزير السياحة والآثار، أنه لا يمكن إعادة معبد الأقصر إلى حالته الأولى لأسباب عديدة منها سرقة بعض الآثار، موضحا أن نوع المادة اللاصقة التي تستخدم في الترميم تكون مناسبة للآثر.



قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه عمل مرشدا سياحيا لفترة قبل أن يلتحق بالتدريس في الجامعة، مؤكدا أنه استفاد خبرة كبيرة من عمله كمرشد سياحي.