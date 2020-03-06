رامي صبري: اتجننت في اختياراتي الـ3 سنوات الأخيرة.. وحماقي حذرني من أغنية "الراجل"





قال رامي صبري، إنه تحمس لتقديم أغنية بشكل جديد خارج الصندوق التقليدي للأغاني، وبالرغم من الهجوم الشديد الذي تعرضت له أغنية "راجل"، لكنها حققت نجاحات كبيرة ونالت إعجاب الجمهور.

خلال لقائه في

برنامج "التاسعة مساءً" مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري،



كان رامي، قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.







كان رامي، قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.

وأضاف صبري،أن السيدات دائمًا يطلبونها منه في أي مناسبة يشارك فيها، مشيرًا إلى أن الفنان محمد حماقي، عبر عن اندهاشه من اختياره لها وقال له إنها نوع جديد عليه لم يقدمه من قبل.وأضاف أنه دائمًا عند تسجيل أي أغنية له يحرص على أن تخرج بشكل مختلف وتنال إعجاب الجمهور، وتحقق انتشارا.