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رامي صبري: اتجننت في اختياراتي الـ3 سنوات الأخيرة.. وحماقي حذرني من أغنية "الراجل"

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:02 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قال رامي صبري، إنه تحمس لتقديم أغنية بشكل جديد خارج الصندوق التقليدي للأغاني، وبالرغم من الهجوم الشديد الذي تعرضت له أغنية "راجل"، لكنها حققت نجاحات كبيرة ونالت إعجاب الجمهور.

وأضاف صبري، خلال لقائه في برنامج "التاسعة مساءً" مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري، أن السيدات دائمًا يطلبونها منه في أي مناسبة يشارك فيها، مشيرًا إلى  أن الفنان محمد حماقي، عبر عن اندهاشه من اختياره لها وقال له إنها نوع جديد عليه لم يقدمه من قبل.

وأضاف أنه دائمًا عند تسجيل أي أغنية له يحرص على أن تخرج بشكل مختلف وتنال إعجاب الجمهور، وتحقق انتشارا.

كان رامي، قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.




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