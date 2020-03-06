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أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. 8 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو 8 جنيهات لتستكمل مسيرة الصعود المتذبذب التى يمر بها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر827.5  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 724 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  620.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,792 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر  620.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر724 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   827.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,792   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

823 إلى 825

عيار 22 

754 إلى 756

عيار 21

720 إلى 722

عيار 18

617 إلى 619

عيار 14

480 إلى 481

عيار 12

411 إلى 413

الاونصة

25.591 إلى 25.662

الجنيه الذهب

5,760 إلى 5,776

الكيلو

822.857 إلى 825.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

827.5 جنيه        

 53.83 $

سعر الذهب عيار 22

758.5جنيه

 49.34 $

اسعار الذهب عيار 21

724جنيه

47.10 $

اسعار الذهب عيار 18

 620.5جنيه

40.37 $

سعر الذهب عيار 14

482.75جنيه

31.40 $

سعر الذهب عيار 12

413.75جنيه

26.91 $

سعر الذهب عيار 9

310.25جنيه

20.18 $

اسعار أوقية الذهب

25,662 جنيه

1,674 $

اسعار جنيه الذهب

5,792 جنيه

376.79 $

اسعار كيلو الذهب

824,250 جنيه

53,826 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 مارس

827.5

724

620.5

482.75

413.75

4 مارس

818.25

716

613.75

477.25

409.25

3 مارس

819.68

717.23

614.77

478.15

409.38

2 مارس

796.5

697

597.5

464.75

398.25

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25


توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.



أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.5 بالمائةليسجل 1668 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم للذهب بنحو 1.9 بالمائة ليسجل 1667.25 دولار للأوقية.


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