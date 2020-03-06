أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-3-2020.. 8 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بنحو 8 جنيهات لتستكمل مسيرة الصعود المتذبذب التى يمر بها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة مع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 827.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 724 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,792 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 620.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 724 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 827.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,792 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 823 إلى 825 عيار 22 754 إلى 756 عيار 21 720 إلى 722 عيار 18 617 إلى 619 عيار 14 480 إلى 481 عيار 12 411 إلى 413 الاونصة 25.591 إلى 25.662 الجنيه الذهب 5,760 إلى 5,776 الكيلو 822.857 إلى 825.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 827.5 جنيه 53.83 $ سعر الذهب عيار 22 758.5جنيه 49.34 $ اسعار الذهب عيار 21 724جنيه 47.10 $ اسعار الذهب عيار 18 620.5جنيه 40.37 $ سعر الذهب عيار 14 482.75جنيه 31.40 $ سعر الذهب عيار 12 413.75جنيه 26.91 $ سعر الذهب عيار 9 310.25جنيه 20.18 $ اسعار أوقية الذهب 25,662 جنيه 1,674 $ اسعار جنيه الذهب 5,792 جنيه 376.79 $ اسعار كيلو الذهب 824,250 جنيه 53,826 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 5 مارس 827.5 724 620.5 482.75 413.75 4 مارس 818.25 716 613.75 477.25 409.25 3 مارس 819.68 717.23 614.77 478.15 409.38 2 مارس 796.5 697 597.5 464.75 398.25 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25









توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.













أسعار الذهب عالميًا:



