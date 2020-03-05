الجزائر: إصابة 16 فردا من عائلة واحدة بفيروس كورونا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان وزارة الصحة، إن الإصابات الجديدة مؤكدة ولأشخاص من العائلة نفسها.



وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 17 حالة في الدولة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الرعية الجزائرية المقيمة بفرنسا و ابنته.

ويذكر أن أكدت مديرة مصلحة الأمراض المتنقلة بالوزارة، سامیة حمادي، أمس الأربعاء، عدم اكتشاف أي لقاح مضاد لكورونا حتى الآن بسبب تحول الفیروس الدائم، وھو ما يجعل وضع لقاح خاص به يستغرق وقتا أكبر، بحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية.





وقالت المتحدثة إن صنع لقاح مضاد لكورونا يجري تحت إشراف ومتابعة منظمة الصحة العالمیة وبموافقتھا، مفندة وجود أي تنسیق مع باحثین في ھذا الشأن.





وجاء النفي الحكومي بعد ساعات من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها عالم الجيوفيزياء، لوط بوناطيرو، وتضمنت "توصل فريق طبي جزائري عراقي إلى اكتشاف دواء للكورونا بعد أبحاث استمرت لنحو شهرين".



