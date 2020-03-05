رامي صبري عن حياتي مش تمام: أول مرة أغنية ليا تنجح بسرعة

حل الفنان رامي صبري، ضيفًا على برنامج التاسعة مساء اليوم الخميس، مع الإعلامية ناردين فرج عبر شاشة التلفزيون المصري.



وتحدث رامي صبري، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة حياتي مش تمام، والتي حظيت بانتشار كبير على نطاق واسع في كل الدول العربية.



وأضاف أنه دائمًا عند تسجيل أي أغنية له يحرص على أن تخرج بشكل مختلف وتنال إعجاب الجمهور، وتحقق انتشارا.



وتابع رامي أن الشئ الذي يميز هذه الأغنية أنها حققت نجاحا سريعًا وهذا أمر يحدث مع أغانيه لأول مرة.



وكان رامي قد طرح أغنية "حياتي مش تمام" عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب الخاصة به، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوى وتنتمى إلى أغانى المقسوم البطىء، وحققت حتى الآن نجاحا كبيرا.