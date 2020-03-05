البورصة الأمريكية تتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات





أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع كبير في المؤشرات وسط تزايد المخاوف من فيروس كورونا "كوفيد19" بعد إعلان كاليفورنيا حالة الطوارئ بعد وفاة شخص وإصابة أكثر من 53 حالة ليصل إجمالي المصابين في الولايات المتحدة إلى 149 شخصاً.





ووافق الشيوخ الأمريكي على تمويل طارئ بأكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة تفشي الكورونا.





وحذرت الصحة العالمية الدول من الاستسلام في محاربة الفيروس المميت مع إصابته لأكثر من 95 ألف شخص في العالم.





وتراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع المنقضي بأقل من التوقعات، بينما ارتفعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات.









وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 26121 نقطة.





وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.4 بالمائة ليسجل 3023 نقطة.





وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 8738 نقطة.



