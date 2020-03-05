Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات

الخميس 05/مارس/2020 - 11:18 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements

أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع كبير في المؤشرات وسط تزايد المخاوف من فيروس كورونا "كوفيد19" بعد إعلان كاليفورنيا حالة الطوارئ بعد وفاة شخص وإصابة أكثر من 53 حالة ليصل إجمالي المصابين في الولايات المتحدة إلى 149 شخصاً.

ووافق الشيوخ الأمريكي على تمويل طارئ بأكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة تفشي الكورونا.

وحذرت الصحة العالمية الدول من الاستسلام في محاربة الفيروس المميت مع إصابته لأكثر من 95 ألف شخص في العالم.

وتراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية  خلال الأسبوع المنقضي بأقل من التوقعات، بينما ارتفعت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات.


وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 3.6 بالمائة ليسجل 26121 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.4 بالمائة ليسجل 3023 نقطة.

وتراجع مؤشر "ناسداك" بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 8738 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي للدولار نحو 0.7 بالمائة ليسجل مستوى 96.62.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الخميس 5 مارس 2020: بارتوميو يحسم الصفقة الكبرى من أجل ميسي.. ييمار يقول كلمته الأخيرة بشأن عرض البرسا.. حسم مصير كوتينيو من العودة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

منذ أقل من ساعة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 5 مارس 2020: تحديد مدة غياب هازارد وصدمة للجماهير.. زيدان يقضي على أفضل ثنائية في الريال.. بشرى سارة للملكي قبل موقعة بيتيس

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

فلورنتينو بيريز يُوجه رسالة عاجلة إلى لاعبي ريال مدريد

منذ ساعتين

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتراجع في أول تعاملات الأسبوع

البورصة الأمريكية تتراجع بالمستهل مع نتائج أعمال مخيبة للأمال

البورصة الأمريكية تتراجع عن المستويات القياسية بالمستهل

البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات

البورصة الأمريكية تتراجع في مستهل التعاملات اليوم

البورصة الأمريكية تغلق على تراجع و"داو جونز" يسجل أكبر خسارة يومية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

مدرب الترجي يوجه رسالة نارية إلى الزمالك

11:24 م

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

10:18 م

مدرب صن داونز يُهاجم الأهلي بسبب باكاري جاساما

07:07 م

أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون

11:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status