"الزعاق" يكشف عن موعد بدء تساوي الليل بالنهار





كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، مساء اليوم الخميس، عن موعد بداية تساوي الليل والنهار خلال الأيام المقبلة.





وذكر الزعاق، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يبقى عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك يبدأ يزيد النهار على حساب الليل بشكل يومي لمدة ثلاثة شهور تقريبًا".





وقال: إن "أمس الأربعاء كان أول أيام (عقرب الدسم)، وبعد 13 يومًا تنتهي نجوم العقارب"، مضيفًا: "خلال هذه الأيام، تطلع نخلة البرنية.. وأهالينا بالحجار -الله يرحمهم- يقولون: (إذا طلعت البرنية أطلع للحوش بدون بطانية، وإذا دخل سعد السعود لانت الجلود واخضرَّ كل عود)".





كما لفت إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو مؤشر على نهاية البرد القارس، والبرد يسمى في تلك الأيام "بياع الخبل عباته"؛ حيث يوهم الناس بأن الصيف قد حان، لكن يرجع ويأتي البرد من جديد، وتابع: "بانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع".



