أخبار الزمالك اليوم الخميس: الموافقة على رحيل نجم الفريق.. الموقف النهائي من ضم أسطورة الأهلي.. قرار صارم من كارتيرون





شهد نادي الزمالك اليوم الخميس ٥ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الموافقة على رحيل نجم الفريق وحسم موقف النادي من ضم نجم الأهلي وقرار صارم من كارتيرون وغيرها من الأخبار الهامة.





أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"





يرغب محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر في الرحيل عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة احترافية في أحد الأندية الخليجية في الموسم المقبل.





وطلبت إدارة القلعة البيضاء من محمود علاء تأجيل مناقشة عروض رحيله في الوقت الحالي والتركيز مع الفريق الأبيض لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزينة بطولات النادي منذ 2002.





مدافع الزمالك: لا نخاف جماهير الترجي





أكد محمد عبد السلام مدافع الزمالك، على أن لاعبي الأبيض لا يخافون من جماهير الترجي، مشيرا إلى صعوبة المباراة لكن لاعبي الفريق جاهزون ومركزون تماما في اللقاء.





وأضاف عبدالسلام – في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي – أن هدف الزمالك هو التأهل واعدا جماهير الزمالك بالتأهل لنصف النهائي الإفريقي والفوز بالبطولة.





كما أشار مدافع الزمالك إلى أن كل مباراة لها ظروفها ولاعبو الزمالك استعدوا تماما لمواجهة الترجي.. موضحا أن الترجي لا يعتمد على لاعب معين حتى لو تم إيقاف لاعبين منه.





حسام عاشور خارج اهتمامات الزمالك





تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة الاتصالات مع حسام عاشور لاعب فريق الأهلي للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.





وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لم تفتح خط مفاوضات مع اللاعب من الأساس والأمر مغلق بالنسبة لهم لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن اللاعب وصعوبة الاعتماد عليه لفترة طويلة.





ويرى مسئولو الأبيض أن الأولوية لديهم بالنسبة لطارق حامد لاعب الوسط والذي تم الاتفاق على تمديد تعاقده وبقائه مع الفريق لأطول فترة بما يعني عدم الحاجة لوجود حسام عاشور.





الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"





ينوي نادي الزمالك التراجع عن إتمام صفقة صالح جمعة لاعب الأهلي بعد واقعة اتهامه بدهس شاب عامل في مركز سياحي وتولي النيابة التحقيق معه.





وتسببت الأزمة في رغبة مسئولي الزمالك في التراجع عن الصفقة بعد أن تأكدوا أن اللاعب ليس مظلومًا في الأهلي بعد تجميده بقرار من رينيه فايلر المدير الفني للفريق.





وزير الرياضة التونسي : أحداث مباراة الأهلي والترجي لن تتكرر مع الزمالك





تحدث أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي عن مباراة الزمالك والترجي والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة على ملعب رادس ضمن مباريات إياب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.





وقال قعلول في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الهجوم الذي تعرض له جماهير الأهلي وبعثة الفريق خلال نهائي بطولة إفريقيا النسخة قبل الماضية لن يتكرر مرة أخرى"





وتابع: "هناك تامينات قوية وتلك الأحداث لن تتكرر ومستعدون بكامل جاهزيتنا".





قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية





قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر استبعاد مصطفي فتحي، لاعب الفريق، من حساباته الفنية، في الفترة المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين عبربرنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن قرار استبعاد كارتيرون للاعب جاء لأسباب تربوية بسبب تصرفاته وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.





وأوضح: "الأزمة بدأت بعدما أعلن اللاعب عن غضبه لعدم المشاركة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، ورفضه الوقوف بجانب لاعبي الفريق في وسط الملعب مع زملاؤه وقت تنفيذ ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد لقاء السوبر".





موعد مباراة نادي الزمالك القادمة





ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي غدا الجمعة 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.



