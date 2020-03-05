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تحويلات مرورية بمناسبة تطوير طريق الإسماعيلية الصحراوي

الخميس 05/مارس/2020 - 11:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور أنه في إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومى للطرق والذي توليه الدولة اهتمامًا بالغًا، فقد إضطلعت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدى السيارات، وذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرةالإسماعيلية الصحراوى" فى القطاع من أسفل محور سعد الدين الشاذلي وحتى أسفل محور 30 يونيو بطول 65 كيلو متر.

وأوضحت المرور في بيان لها أن أعمال التطوير سوف تبدأ من يوم السبت بعد غد، وقد تم تخصيص عدة طرق بديلة وهى السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد إتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو إتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم إستخدام وصلة أم قمر إتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى إستخدام طريق الإسماعيلية إتجاه القاهرة يتم إستكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمي والطريق الدائري الأوسطى وترغب في استخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم إستكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان، والعكس للقادم من العاشر من رمضان إتجاه القاهرة.

القادم من مناطق القاهرة إتجاه مدينة الإسماعيلية يتم إستخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم إستخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والإستكمال بطريق الإسماعيلية إتجاه مدينة الإسماعيلية، وبالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل إتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة.


وتهيب وزارة الداخلية قائدى السيارات الإلتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.
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