هانى رسلان: تفكير الإخوان فى التعامل مع ملف سد النهضة كان «تفكير أطفال»





وتابع "رسلان" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن اجتماع محمد مرسي حول مفاوضات سد النهضة الذي أذيع على الهواء مباشرة، كان كارثة وفضيحة بكل المقاييس، وكان مخجلاً، وردود الفعل كانت عنيفة جدًا من قبل الرأي العام.





وأشار إلى أنه عندما سأل مساعدة محمد مرسي، عن سبب إعداد اجتماع سد النهضة على الهواء، ردت عليه قائلة: "افتكرنا إن هذا الاجتماع سيوجه رساله لإثيوبيا".





ولفت إلى أن تفكير جماعة الإخوان حول سد النهضة تكفير أطفال، ويدل على أنهم تحت مستوى الإدراك، موجهَا حديثه لجماعة الإخوان قائل: "التزموا الصمت، أنتم لستم أهلاً للحديث في ملف سد النهضة"



قال هاني رسلان، خبير المواد المائية، إن جماعة الإخوان الإرهابية وصلت إلى حكم مصر عام كامل، ولم تفعل شيء في مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن أثيوبيا قامت بتحويل مجرى نهر النيل، عندما كان محمد مرسي في الاتحاد الإفريقي ، وعندما سئل "مرسي" عن هذا الأمر كان رده: "لا أعلم شيئًا"