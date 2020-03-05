أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في بيان اليوم الخميس، إقامة خمس مباريات كانت تأجلت خلال الفترة من 29 فبراير (شباط) وحتى 2 مارس (آذار) بسبب مخاوف فيروس كورونا، ومنها القمة بين يوفنتوس إنتر ميلان، يوم الأحد المقبل.



وستقام المباريات دون حضور مشجعين وفقاً لقرار حكومي الأربعاء. ومنعت الحكومة الجماهير من حضور الأحداث الرياضية حتى الثالث من أبريل نيسان لمكافحة أسوأ انتشار للفيروس في أوروبا.



وفي مباريات أخرى سيلعب بارما مع سبال وميلان مع جنوى وسامبدوريا مع فيرونا وأودينيزي مع فيورنتينا، بينما ستقام المباراة السادسة بين ساسولو وبريشيا يوم الاثنين.



أما مباريات الجولة 27 فستقام في موعد لاحق.



ويتأخر يوفنتوس صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين عن لاتسيو المتصدر ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يبتعد إنتر بثماني نقاط عن القمة ويملك مباراتين مؤجلتين.