معرض مشغولات وتكريم فرقة الفنون الشعبية.. أبرز مراسم حفل قصر ثقافة قنا بالعيد القومي للمحافظة



جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والأستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد والعقيد محمود ياسين مدير جمعية المحاربين القدماء بقنا والنائب حسين فايز والنائبة سحر صدقي عضوي مجلس النواب وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والامنية والشعبية وعدد من اهالي مدينة قنا.



بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري تبعه عدد من الفقرات الفنية والاغاني الوطنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا بالإضافة الي عروض فنية لقصر ثقافة الطفل.



واعرب المحافظ عن خالص التهنئة لأهالي وشعب قنا والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة الاحتفال بعيد قنا القومي، وأشار إلى أن المحافظة تحتفل بعيدها القومي في ذكري انتصار أهالي قرية البارود بمركز قفـط علي الحملة الفرنسية عام 1799 ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدًا قوميًا لمحافظة قنا.



وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ قنا معرض للمشغولات والصناعات اليدوية يقيمه قصر ثقافة قنا بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين مُبديًا إعجابه بجودة المنتجات وتنوعها.



واختتم الاحتفال بتكريم فرقة قنا القومية للفنون الشعبية لحصولهم على درع التميز بالمهرجان العالمي للفنون الشعبية والحرف التراثية الذ اقُيم بدولة الهند الشهر الماضي، كما تم تكريم الفرقة المسرحية بمركز شباب مدينة العمال لحصولهم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمهرجان "إبداع" في مجال العروض المسرحية.



شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا الاحتفال الذي اقامه قصر ثقافة قنا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.