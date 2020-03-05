نانسي عجرم.. بعد القتل والسرقة متهمة باللامبالاة

حادثة قتل الشاب السوري محمد الموسى، التي وقعت في منزل اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم لم تنتهي، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بعد، بل وأخذت القضية منعطفا جديدا، بعد تسريب معلومات تؤكد ظهور أدلة جديدة لدعم فرضية القتل العمد وعدم وجود حالة دفاع عن النفس.



ووجهت محامية المغدور رهاب بيطار تحذيرا مشددا أكدت فيه أنها لن تسمح باستخدام المال والنفوذ والشهرة لطمس الحقيقة.



وبالرغم من ذلك عادت الفنانة اللبنانية إلى مزاولة أنشطتها الفنية بشكل طبيعي ، فأكملت تصوير حلقاتها في برنامج “ذا فويس كيدز"، رغم فشله التام هذا الموسم و الغريب تم اقحامها مؤخرا في حفلات داخل مصر حيث اتهمها الجمهور باللامبالاة بسبب طرحها أعمال غنائية جديدة ولإحيائها حفلات بمصر في ظل أزمتها الشهيرة وحبس زوجها مما أدى إلى تعجب الجمهور من تصرفاتها المنافية للإنسانية، كما اصبحت في لمح البصر من أبرز الشخصيات الغير مرغوب فيها حالياً لدى الشعب المصري .



في سياق آخر وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة لنانسي عجرم، من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أشار فيه إلى قيامها بالاستيلاء على حقوقه في أغنية "قلبي يا قلبي" الجديدة.



ونشر داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله "كيفية قيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية".

