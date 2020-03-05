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بسبب كورونا.. مطالبات إيطالية بتأجيل يورو 2020

الخميس 05/مارس/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب داميانو توماسي، رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإيطاليين، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)في تأجيل الكثير من المباريات خلال الموسم الحالي.

وصرح توماس لوكالة (أنسا) الإيطالية للأنباء "ينبغي على يويفا التفكير في إمكانية تأجيل بطولة يورو 2020، مع إتاحة الوقت لاستكمال مباريات الدوريات المحلية".

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة القارية في 12 يونيو القادم بالعاصمة الإيطالية روما، التي ستحتضن مباريات المنتخب الإيطالي الثلاث في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم منتخبات تركيا وسويسرا وويلز، بالإضافة لاستضافة إحدى لقاءات دور الثمانية.

وقال توماسي "فيروس كورونا ليس مشكلة إيطالية فقط. الدوري الإيطالي سيقام بدون جمهور (حتى الثالث من أبريل المقبل)، ويريد بعض لاعبي الكرة استمرار (الموسم)، فيما أبدى البعض الآخر قلقه".

وأضاف توماسي "سنتخذ الآن جميع الاحتياطات اللازمة، لكن اللاعبين على أرض الملعب معرضون أيضا للخطر، وفي حالة الإصابة بالفيروس، سوف يتم وضعهم بالحجر الصحي".

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل عشر مباريات من المرحلتين الأخيرتين للمسابقة، كما تقرر تأجيل مباراتي العودة بالدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا هذا الأسبوع، وهو ما تسبب في وجود تكدس للمباريات وفرصة محدودة لتمديد الموسم، حيث خططت المنتخبات الوطنية لإقامة معسكراتها قبل الحدث القاري.

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