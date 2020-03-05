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أشرف عبدالباقي يكشف عن كواليس العمل داخل مسرح نجيب الريحاني

الخميس 05/مارس/2020 - 11:09 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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حل الفنان أشرف عبدالباقي مساء اليوم الخميس، ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الشهير معكم منى الشاذلي الذي يذاع عبر فضائية سي بي سي.

وتحدث أشرف عن تحضيراته لعرض مسرحية جريمة في المعادي داخل مسرح نجيب الريحاني، وقال إنه اختار هذا المسرح تحديدًا لأنه شهد أول عرض مسرحي شارك فيه، ولذلك قام بعدة ترميمات بداخله بمساعدة فريقه.

يبث برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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