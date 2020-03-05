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المالية تكشف تفاصيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

الخميس 05/مارس/2020 - 10:42 م
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الدكتور هشام حموي
الدكتور هشام حموي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هشام حموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبية، إن صدور قانون إنهاء المنازعات خطوة جيدة، موضحًا أن هذا القانون يعد تجديد لقوانين سابقة.

وأشار "حموي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه كان هناك مطلب من الجمعيات المهنية والممولين أن يكون هناك تجديد للقانون حتى نقضي على دعاوى المنازعات الضريبية.

وأضاف أن أبرز ملمح للقانون أن هناك لجان منوط بها لقاء الممولين وجها لوجه لحل مشاكلهم في إطار من التوازن، فضلا عن وجود لجنة عليا تتابع عمل اللجان الأخرى، كاشفا أن القانون يضمن رفع كافة الحجوزات فور سداد 10% من المبلغ الواجب سداده.
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وزارة المالية مصر قانون انهاء المنازعات اخبار

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