Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة خطيرة تضرب نجم آرسنال

الخميس 05/مارس/2020 - 10:40 م
Advertisements
آرسنال
آرسنال
وكالات
Advertisements
أعلن نادي أرسنال، أن لوكاس توريرا، لاعب وسط الفريق، أصيب بكسر في الكاحل الأيمن خلال الفوز على بورتسموث في الدور الخامس لكأس انجلترا الإثنين الماضي.

وتعرض توريرا، صاحب الـ24 عاما، للإصابة خلال التحام مع مدافع بورتسموث جيمس بولتون في بداية المباراة وخرج اللاعب القادم من أوروجواي من المباراة محمولا، بعد تلقيه العلاج.

وبعد ذلك شوهد اللاعب وهو يغادر الاستاد بينما يسير بمساعدة عكازين وقد ضعت قدمه اليمنى في حذاء خاص للحماية.

ولم يحدد أرسنال موعدا لعودة لاعبه إلى التشكيلة لكنه قال إنه ينتظر خضوع لاعبه لمزيد من الفحوص، قبل وضع خطة للتعافي.

وسيلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في دور الثمانية لكأس انجلترا في وقت لاحق من الشهر الجاري كما سيلتقي مع ضيفه اللندني وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت.

Advertisements

أخبار تهمك

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ نصف ساعة

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ ساعة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ أقل من ساعة

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status