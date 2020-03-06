رانيا منصور تشعل "إنستجرام" بإطلالة كاجوال (صور)













يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء 3"، حيث شاركت في حكاية "بدلة جديدة"، وشارك في بطولتها الفنان شريف سلامة، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.



وأضاف آخر"الله يديم ابتسامتك"، وفي السياق ذاته تابع آخر "قمر قوي".يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء 3"، حيث شاركت في حكاية "بدلة جديدة"، وشارك في بطولتها الفنان شريف سلامة، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت رانيا، خلال الصور مرتدية بلوفر بأكمام طويلة مكشوف الصدر باللون الابيض وبنطلون باللون الأسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وكان شعرها قصيرًا منسدلًا وأبرزت إطلالتها بحلق كبير".وعلقت منصور، على الصور قائلة: "الابتسامة هي أجمل شئ يمكنك ارتدائه".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "صح عندك حق وانتي ابتسامتك جميلة".