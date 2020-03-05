خاص| عزيزة جلال تكشف لـ "الفجر الفني" عن تحضيراتها الفنية المقبلة

أعربت الفنانة المغربية القديرة عزيزة جلال عن سعادتها بالعودة إلى الغناء مرة ثانية وذلك بعد اعتزالها لعدة سنوات طويلة، وعبرت عن سعادتها أيضًا بردود أفعال الجمهور وترحيبهم الشديد بعودتها مرة أخرى.



وقالت عزيزة جلال في تصريح خاص للفجر الفني إنها تعكف حاليًا على التحضير لعدة مفاجآت متنوعة لجمهورها خلال الفترة المقبلة.



وأضافت عزيزة قائلة: هناك أغاني جديدة وبرامج وحفلات قادمة أحضر لهم، وإن شاء الله أتمنى أن أكون عند حسن ظن جمهوري الحبيب دومًا.



جدير بالذكر أن الفنانة المغربية عزيزة جلال قد تألقت في أول حفل غنائي بعد عودتها من الاعتزال في منتصف الثمانينات، حيث أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح العلا، ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»، بالمملكة العربية السعودية. وقدمت باقة مميزة من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.