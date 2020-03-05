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شكوك حول لحاق مدافع مانشستر يونايتد بمباراة السيتي

الخميس 05/مارس/2020 - 10:28 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أصبح موقف المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، نجم دفاع فريق مانشستر يونايتد غامضاً من المشاركة في لقاء ديربي مدينة مانشستر، ضد الغريم مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.

وتغيب ماجواير عن لقاء فريقه أمام ديربي كاونتي اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، على حلفية إصابة طفيفة في الكاحل.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن فرص لحاق ماجواير بلقاء الديربي تبدو ضعيفة إلى حد كبير.

وتغيب ماجواير عن لقاء الديربي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في يناير الماضي، في ذهاب نصف نهائي البطولة، والذي خسره اليونايتد بثلاثية مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي بملعب أولد ترافورد، في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.

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