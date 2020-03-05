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منى الشاذلي تشيد بتجارب أشرف عبدالباقي

الخميس 05/مارس/2020 - 11:31 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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أشادت الإعلامية منى الشاذلى بتجارب أشرف عبد الباقي قائلة: "هو قدر يعمل التلات حاجات دول بنجاح بدون إعلانات صاخبه وتستحق الإعجاب" وذالك من خلال استضافتها له اليوم في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بيٍ سي".

وأكملت "الشاذلي " متابعة لكلامها قائلة "أنا في غاية الإعجاب بتجربة أشرف عبد الباقي الي مبتقفش عند تجربه واحدة" وذكرت أن الفكرة الجديدة للمسرحية أن العرض يقوم بنفس الفكرة ولكن بأبطال عمل مختلفين وكل فريق عمل يتكون من 20 شخص.

وحضر أشرف عبد الباقي حلقة البرنامج ومعه ال40 شخص المشاركين في هذا العمل المبهج ويتحدث عن تجربته المسرحية الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

مني الشاذلي برنامج معكم اشرف عبد البلقي

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