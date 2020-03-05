محمد سعفان: ندرس تحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية بالتنسيق مع التعليم العالي





وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن هناك إقبال غير عادي من الشباب على التدريب في الوحدات المتنقلة، لافتًا إلى أنهم لديهم قوائم انتظار كثيرة.





وتابع وزير القوى العاملة: "ندرس تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".



قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن هناك 13 وحدة تدريب متنقلة، ونعمل على تطوريها بالتعاون مع بعض الشركات.