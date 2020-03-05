أستاذ مناعة عن تحمل المصريين للملوثات: "ربنا بيعطي اللحاف على قد البرد"





وأشار "مصباح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن تعرضنا للملوثات يدفع الجسم إلى تكوين أجسام مضادة لحماية نفسه، معقبا: "ربنا بيعطي اللحاف على قد البرد".





وأضاف أستاذ المناعة، أنه عندما كان نائبا بمستشفى الدمرداش منذ 40 عام، كانت السيدات تضعن أطفالهن في ظروف صعبة، ولكن الأطفال كانت بصحة جيدة، معقبا: "المجاري كانت بتضرب فالمستشفى، والأم تدخل تولد والطفل يطلع سليم".





قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الجهاز المناعي ينتج أجسام للحماية من أي أمراض قد تصيب جسم الإنسان.