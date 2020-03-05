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في ضوء الإجراءات الاحترازية.. "الصحة" تنصح المسافرين بشأن كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 09:57 م
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وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الخميس، على أهمية إفصاح الجميع عن رحلات السفر، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة: إن "الإفصاح المبكر عن رحلات سفرك هو خط الوقاية الأول للمواطن وللمجتمع من انتشار فيروس كورونا".

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق من اليوم، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا؛ حيث كان الزوج قادمًا من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى إلى زوجته.

كما كشفت عن النتائج المخبرية بشأن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقًا؛ ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي، الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية، وطمأنت الجميع أن الحالات معزولة حاليًّا في المستشفى، وجارٍ التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

إضافة إلى ذلك، جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن كل النتائج فور انتهاء الفحص.

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس أن يقوموا فورًا بالتواصل مع مركز "تواصل الصحة 937"؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، مؤكدة على أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء تفشي الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا المملكة الصحة السعودية

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