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تراجع كبير في أسعار النفط و"برنت" أقل من 50 دولار

الخميس 05/مارس/2020 - 10:08 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بالرغم من إعلان منظمة "أوبك" اليوم خفض إضافي لإنتاج الدول الأعضاء للنفط بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، من بينهم تقليص الإمدادات 0.5 ملبون برميل يومياً من جانب الحلفاء غير الأعضاء حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مع ترقب اجتماع المنظمة مع الحلفاء غداً الجمعة.

وتسعى السعودية وأعضاء أوبك الآخرون إلى كسب الدعم من روسيا للانضمام إليهم في تخفيضات إضافية في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت بشكل حاد هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 1.9 بالمائة ليسجل 45.90 دولار للبرميل.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 49.91 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو2017.
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الكلمات المفتاحية

منظمة أوبك خام نايمكس خام برنت أسعار النفط

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