خبير: تركيا أعدت منظومة دفاع جوي للدفاع عن سد النهضة (فيديو)

وتابع "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، تركيا وقعت مع أديس أبابا اتفاق أمني، بموجبه تقوم أنقرة بإعداد دفعات جوية عن سد السد النهضة، ونقل تجربة السيطرة على نهر الفرات إلى إثيوبيا.



ولفت إلى أن موقف مصر الحالي مدروس بدقة ويعبر عن الحنكة السياسية، ومحاوره تتمثل في التمسك بالموقف التفاوضي، وهذا يتوافق مع القانون الدولي.



قال الدكتور هاني رسلان، الخبير الموارد المائية، إن الهدف من الوجود القطري والتركي في إثيوبيا، التحريض على مصر، ودفع السياسات الإثيوبية ضد القاهرة، في محاولة لخنق مصر، والتضيق عليها بكل الوسائل الممكنة.