Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم تهوره.. مورينيو يُدافع عن نجم توتنهام

الخميس 05/مارس/2020 - 10:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
دافع مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو عن لاعبه إريك دير الذي صعد لمدرجات الملعب لمواجهة مشجع، مشيراً إلى أن "أي شخص كان ليفعل ذلك".

وبعد تعرض توتنهام هوتسبير للإقصاء من ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح (2-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، صعد دير للمدرجات للبحث عن مشجع وجه له إهانات، وفقاً لما أكده مورينيو.

وقال المدرب البرتغالي: "أعتقد أن إريك فعل ما لا يستطيع الاحترافيون فعله، لكنه فعل ما كان ليفعله أي منا على الأرجح، إنني مع اللاعب واتفهمه".

وأضاف: "هذا الشخص سب إريك، أسرته كانت هناك وشقيقه الصغير لم يكن سعيداً بالوضع".

وانتشرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها دير وهو يصعد للمدرجات للبحث عن شخص بينما يحاول أفراد الأمن منعه وهو يصرخ "هذا شقيقي".

وحدثت الواقعة قرب المقصورة الرئيسية، الأمر الذي أثار انتقادات مورينيو الذي أبرز أن "العديد من الأشخاص الذين يجلسون في هذه المقاعد المتميزة هم مشجعو توتنهام، لكن أعتقد أن هناك أيضاً الكثير من المدعوين الذين أشك أحياناً في أنهم مشجعون حقيقيون، لأن المشجعين الحقيقيين يشجعون حتى النهاية".

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ 41 دقيقة

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status