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محام يوجه رسالة لتركيا وقطر بعد إعدام هشام عشماوي

الخميس 05/مارس/2020 - 10:04 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المحامي ممدوح رمزي، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشورى السابق، إن السلطات المصرية حاكمت الإرهابي الخائن هشام عشماوي محاكمة قضائية عادلة بكافة السبل القانونية، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات في مصر تبطل فيها محاكمة أي شخص إن لم يكن بها محامي حتى لو كان خائنًا أو عميلًا حتى تتحقق العدالة، موضحًا أن الإرهابي هشام عشماوي حصل على كافة الحقوق الدفاعية للدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إليه ومثله محامون حضروا معه جلسات محاكمته إلا أن صدر الحكم النهائي بالإعدام والقصاص.


ووجه "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كارت أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي وائل عبدالوارث، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الخميس، رسالة لتركيا وقطر بعد إعدام الخائن هشام عشماوي قائلًا: "إن أي خائن أو عميل لا بد أن يأتي يومًا ويتم القبض عليه ومحاسبته حسابًا عسيرًا عن كل ما ارتكبه من جرائم بحق الوطن والدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخون وطنك وبلدك وأن تستعدي عليه في الخارج وتحرض عليه للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية؛ لأن هذا أمر لا تقبله الدولة المصرية بأي حال من الأحوال وسيتم محاسبة كل من أخطأ في حق هذا الوطن سواء طال الوقت أو قصر.


وأوضح أن إعلام الإخوان لا يبث إلا كذبًا ولا ينطق بالحق؛ لأن كل هدف تلك الجماعة الإرهابية تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة وطمس الإنجازات التي حدثت وتحققت على أرض الواقع والتي يعلم بها القاص والداني على أرض مصر ولا ينكرها إلا جاحد، مؤكدًا أن إعدام الخائن هشام عشماوي رسالة واضحة وصريحة لكل خائن وعميل بأنه لابد وأن يأتي يومًا يتم فيه القصاص منه، مؤكدًا أن مصر دولة ذات سيادة ودولة قانون ولا تعمل بشكل عشوائي وسيأتي اليوم الذي تسترجع فيه حقها من كل خائن وعميل ومحاكمته أمام جموع الشعب المصري.

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