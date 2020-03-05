أخبار الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020: صدمة قبل مواجهة صن داونز.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز.. أزمة كبرى بسبب سيد عبد الحفيظ

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس 5 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 5 / 3 / 2020:





نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس





آل الشيخ ينفي اتصال "الخطيب" به للتراجع عن استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي





علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية على الأنباء المتداولة بخصوص إجراء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالًا هاتفيًا به للتراجع عن استقالته من الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.





ونشر "آل الشيخ" صورة للخبر المتداول حول تفاصيل استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي منذ عدة أيام وأنها جاءت بسبب سوء تفاهم لدي المستشار واتصال "الخطيب" به للتراجع عن الاستقالة وعلق عليه قائلا: " هذا الخبر يتم تسريبه الآن وتداوله ووصلني ... الخبر هذا عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً ... منذ أن تقدمت باستقالتي لم أرد أو أجاوب على أي اتصال".





وأضاف: "مثلما قلت لكم لكل حادث حديث في الوقت المناسب ... وإذا لم تقبل استقالتي فسوف أجمّد الرئاسة الشرفية إلى الانتخابات القادمة ... حفظ الله النادي الأهلي وجمهوره الغالي ووفقه في القادم ... وحفظ الله مصر وشعبها الكريم ... محبكم ... ادعولي".





الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في مدينة بريتوريا، ضمن إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجاءت الأنباء السيئة لجماهير النادي الأهلي، سعيدة للغاية لمشجعي صن داونز، بعدما استعاد النادي الجنوب أفريقي، صباح اليوم الخميس، خدمات أنيلي نجكونجكا، مدافع الفريق قبل مواجهة الأهلي، على ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.





وذكر موقع "kick off" الجنوب إفريقي، أن "نجكونجكا" قد انتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وأصبح جاهزًا للمشاركة خلال مباراة الإياب أمام الأهلي.





وصرح بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز: "لقد تعافى أنيل من الإصابة، لدينا الآن ظهير الأيمن".





وكان نجكونجكا يعاني من إصابة على مستوى عضلات الفخذ غاب على إثرها عن مباراة الذهاب والتي أقيمت السبت الماضي في القاهرة، في المباراة التي أنتهت لصالح المارد الأحمر بنتيجة 2-0.





تعرف على أخبار الأهلي اليوم





حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز





عقد حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد مرعي وكيل اللاعبين في حضور أحد الاعلاميين الشباب وذلك في أحد الكافيهات بالشيخ زايد قبل يومين من لقاء الفريق ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري.





وجاءت الجلسة بناء على رغبة حسام عاشور الذي طلب من سيد مرعي وكيل أعمال عبد الله السعيد جلب عرض له من نادي بيراميدز.





وأكد عاشور أنه لا يرغب في الاعتزال ويتمني الاستمرار في النادي الأهلي من أجل كسر لقب داني ألفيش بالحصول على لقب أكثر لاعب حاصل على البطولات في العالم ولكن السويسري رينيه فايلر لايرغب في بقائه.





ورفض عاشور اقتراح وكيل اللاعبين بعرضه على الزمالك ولكن رحب بالتلويح بوجود عرض من الزمالك من أجل الضغط على الأهلي للتجديد.





وحدد عاشور وجهته المقبلة مع سيد مرعى أن تكون بيراميدز في حالة عدم تجديد عقده مع الأهلي.





الأهلي يرصد 200 مليون جنيه لتطوير الشيخ زايد





تواصلت عمليات الإنشاء والتطوير بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد بعدما رصد مجلس الإدارة ما يقرب من مائتي مليون جنيه لتنفيذ هذه الأعمال بهدف تقديم أفضل الخدمات للأعضاء، وهو ما انعكس طرديا على عدد المتقدمين للحصول على عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس.





واعتمد مجلس إدارة الأهلي خطة للتوسع والانتشار وإنشاء فروع جديدة للنادي في كافة المحافظات بعد افتتاح فرع الأقصر، في الوقت الذي تواصلت فيه أعمال التشييد والبناء في فرع النادي الرابع بالتجمع الخامس الذي يشهد الانتهاء من أعمال البنية التحتية خلال الفترة المقبلة وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الفرع رسميًا قبل نهاية العام الجاري، بعدما وقع الأهلي بروتوكول تعاون مقابل 96 مليون جنيه خاصة للانتهاء من البنية التحتية لفرع التجمع الخامس على مساحة 50 فدانًا.





كما بدأت الأعمال في مجمع البنوك الجديد في الفرع الرابع بالتجمع الخامس، بعدما تسلمت البنوك المنوط بها تدشين هذا المجمع، في المساحة المخصصة له.





موجز أخبار النادي الأهلي





أزمة كبرى تضرب الأهلي بطلها سيد عبد الحفيظ





فجر الإعلامى إسلام صادق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشار إلى وجود أزمة كبرى داخل جدران القلعة الحمراء تهدد بقاء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، لافتًا إلى إمكانية رحيله بانتهاء الموسم الحالى.





وأكد صادق، خلال برنامج البريمو، أن هناك : هناك أزمة داخل الأهلى قد تطيح بسيد عبد الحفيظ من القلعة الحمراء فى الموسم المقبل ومن الممكن عدم وجوده خلال الفترة المقبلة.





وأكمل، عبدالحفيظ حذر اللاعبين من التواصل مع أى مسئول داخل الأهلى باستثناء محمود الخطيب٬ رئيس النادى الأهلى، كما أنه يشعر باستياء من جانب بعض المسؤولين وخاصة العامرى فاروق الذى يرفض استمراره فى منصب مدير الكرة.





وأضاف صادق، أن سيد عبدالحفيظ يواجه دعم من جانب الخطيب والدرندلى ومرتجى ولكن هناك من يرفض استمراره الفترة المقبلة.





الأهلي يحدد موعد حسم ملف تجديد عقود الكبار في النادي





كشف جهاز الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد حسم مصير تجديد عقود ثلاثي كبار الفريق، "وليد سليمان، وأحمد فتحى، وحسام عاشور".





وحدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شهر مارس الجاري موعدًا لحسم هذا الملف بشكل كامل، وذلك من خلال عرض شروط الأهلى على الثلاثى ومحاولة الوصول لاتفاق معهم.





وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت محاولات لجس نبض اللاعبين لمحاولة الإبقاء عليهم، من قبل مجلس إدارة الأهلي.





كما أن هناك تمسك واتفاق من كبار الفريق برفض فكرة التجديد لمدة موسم واحد، وهناك رغبة لتمديد العقد ولكن لمدة موسمين.





والجدير بالذكر أن جميع كبار النادى الأهلى، يمتلكون عروضًا خارجية فى الوقت الحالي سواء من الدوري المصري، أو من الخليج.



