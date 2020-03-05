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هاني رسلان: الناتج القومي الإثيوبي لم يصل لخمس الناتج القومي المصري

الخميس 05/مارس/2020 - 10:02 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير الموارد المائية، إن النهج المصري في مفاوضات سد النهضة، يعتمد على التعاون في التنمية، وعدم الوصول إلى الصراع، لافتًا إلى أن مصر قامت بإعداد خط للربط الكهربائي مع السودان، والكهرباء التي ستحصل عليها السودان من مصر، من خلال هذا الخط أضعاف ما ستحصل عليه الخرطوم من سد النهضة.


وتابع "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الثورة في السودان اندلعت مؤخرًا بسبب عدم وجود الخبز في مدينة عبارة شمال الخرطوم لمدة 4 أيام، لافتًا إلى أن السودان كان من المفترض أن تكون سلة غذاء ا لعالم لم تستطيع توفير الخبز، مما أدى لثورة الشعب السودان وأسقط حكم البشير.


وأشار إلى أن الأمن الإنساني والاجتماعي في مصر يحتل درجة جيدة جدًا، ولكن الأمن الإنساني في إثيوبيا معدوم بسبب وجود نزوح للملاين وقتلى بالآلاف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا خلال آخر 10 سنوات حققت معد نمو مرتفع وصل لـ10%، ورغم ذلك الناتج القومي الإثيوبي لم يصل لخمس الناتج القومي المصري.
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