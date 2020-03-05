Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

الخميس 05/مارس/2020 - 09:59 م
Advertisements
شتيجن
شتيجن
حسن شحاتة
Advertisements

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة سارة إلى جماهير نادي برشلونة الإسباني بشأن الدولي الألماني تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكرت التقارير، أن برشلونة ينوي تقديم عرض مالي ضخم لمارك أندريه تير شتيجن، حارس الفريق، لقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية في ديسمبر الماضي، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وضعا الحارس الألماني في أولوياتهما، من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت شبكة "ESPN" الأمريكية، إلى أن شتيجن سيحصل على عقد جديد مع الفريق مرتفع ماديًا، قبل نهاية العام، مكافئة له على العروض المبهرة التي يقدمها مع الفريق هذا الموسم.

وتم تداول بعض الأنباء، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يرغب في توقيع صفقات جديدة مع تيرشتيجن وميسي قبل الانتخابات المقبلة عام 2021، كما ذكرت الشبكة الأمريكية أن برشلونة يستعد لصيف حافل بالتعاقدات من أجل تدعيم الفريق.  

وجدير بالذكر، أن "شتيجن" صاحب الـ27 عامًا، والذي انضم لبرشلونة قادمًا من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في عام 2014، أصبح لاعبًا رئيسيًا في كامب نو، ولا يزال أمامه عامين في تعاقده مع النادي الكتالوني، في الوقت الذي يعتزم فيه عملاق الليجا الإبقاء على اللاعب داخل صفوف الفريق بشدة.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعة

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ ساعة و نصف

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ 40 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status