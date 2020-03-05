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الطاقة الدولية: كورونا يؤثر سلباً على أسواق الطاقة أكثر من الاقتصاد العالمي

الخميس 05/مارس/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قال مدير وكالة الطاقة الدولية،  رافائيل غروسي، إن فيروس كورونا يؤثر سلباً على أسواق الطاقة أكثر من الاقتصاد العالمي بسبب القيود على التنقل.

ويذكر أن دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، كل الدول إلى محاسبة إيران على التراجع عن التزاماتها بموجب الاتفاقات النووية الدولية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، إن عدم إبلاغ إيران عن مواد نووية يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاقات حظر الانتشار النووي.

وأصرت إيران اليوم الخميس على قرارها منع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول لمواقع يريدون تفقدها، للإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة بها، وقالت إن السبب وراء التفتيش مبني على ما وصفته بأنها معلومات "ملفقة" من المخابرات الإسرائيلية.

ودعا بومبيو مجلس الأمن الدولي لضرورة العمل على تجديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، كما دعا طهران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر أن "على إيران فتح كل منشآتها لمحققي وكالة الطاقة الذرية وعليها الالتزام بتعهداتها للوكالة".

وأضاف بومبيو: "يجب أن تتوقف إيران عن الكذب بشأن الملف النووي مثلما تكذب حول كورونا"، مذكراً في هذا السياق بأن واشنطن عرضت على إيران المساعدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما خصصت مساعدات دولية للدول المتضررة من الوباء، ومنها إيطاليا.

وأخيراً، أكد أن واشنطن ستواصل الضغط على النظام الإيراني لدفعه على تغيير سلوكه وستواصل "حرمان النظام الإيراني من موارده لوقف دعمه لأذرعه بالمنطقة".

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الوكالة الطاقة الدولية الطاقة الاقتصاد

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