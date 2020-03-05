Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة الصحة: لا يعيب الدولة ظهور الكورونا.. الأهم القدرة على مواجهة الفيروس

الخميس 05/مارس/2020 - 09:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التقرير الذي أصدرته الوزارة يأتي في إطار الحرص على كشف كافة ملابسات ما تردد بشأن ما أثير عن إصابة مواطنين فرنسيين بالكورونا عقب عودتهم إلى مصر.


وأشار "مجاهد"، خلال برنامج "الآن" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن الوزارة قامت بالتقصي عن هذه الواقعة من خلال مخاطبة الدول التي أعلنت عن الأمر، حيث تم تشكيل لجنة للتقصي الوبائي عن الحدث، ومناظرة كل المخالطين.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم زيارة الفندق الذي كان يقيم فيه الفوج، ومناظرة العاملين بالمكان، مؤكدا أن أي حالة قادمة من من البلاد اللتي ظهر بها الفيروس يتم مناظرتهم، وإذا ظهر عليهم أي أعراض يتم عزله، وإذا لم تظهر عليه أعراض يتم متابعته لمدة 14 يوم.


ولفت إلى أن الحالة الثالثة التي ثبت إصابتها بالفيروس هى لمواطن مصري، حيث قد دخل البلاد ولم تكن تظهر عليه أعراض، ولكن خلال فترة المتابعة ظهرت الأعراض، وتم عمل كافة الاجراءات الاحترازية على كل المخالطين، معقبا: "لا يعيب الدولة ظهور الكورونا، فكل الدول معرضة لظهور إصابة، ولكن الأهم القدرة على مواجهة الفيروس.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status