عادل عبده رئيسًا للفنون الشعبية للعام الثالث

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارًا بتجديد الثقة للمخرج عادل عبده، رئيسًا للإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية للعام الثالث .





من جانبه وجه المخرج عادل عبده، الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وللمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، لثقتهم وتقديرهم ودعمهم الكامل لإستكمال خطة التطوير، ومواصلة النجاحات التى حققها البيت خلال السنوات الماضية .





وأضاف عبده، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة للفرق الفنية بالبيت، يأتى فى مقدمتها الإستعداد لليوبيل الذهبي للسيرك القومي المصري، وعروض مسرحية جديدة تحيى ذكرى رموز الفن فى مصر وتعرف الجيل الجديد بتاريخ مصر الثقافى والفنى مثل الإعداد لعرض "سيد درويش" وعرض "القاهرة في ألف عام"، بالإضافة إلى المزيد من حفلات الفرق الفنية بالبيت، ومشاركتهم فى العديد من الفعاليات الدولية داخل مصر وخارجها .