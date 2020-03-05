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عضو "دفاع النواب" القيادة السياسية لن تسمح بالتفريط في حقوق مياه مصر التاريخية

الخميس 05/مارس/2020 - 09:48 م
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بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مسألة سد النهضة الإثيوبي بمثابة شُريان الحياة بالنسبة لمصر والشعب المصري، معربًا عن ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه للقرارات التي تتخذها القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد النهضة.


وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القيادة السياسية تتعامل بحكمة وصبر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أنها لن تسمح بالتفريط في حقوق مياه مصر التاريخية، أو المساس بالأمن المائي المصري طبقًا للاتفاقيات الدولية.


وأشار عضو مجلس النواب، إلي ضرورة ترك مسألة سد النهضة إلي القيادة السياسية وعدم إثارة الرأي العام، مؤكدا أن الرئيس يضع مصلحة مصر وشعبها وحقها التاريخي في مياه النيل فوق كل اعتبار بما يحقق أمن البلاد والحفاظ على أمنها القومي ومياهها الإقليمية.


كانت قد أقرت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، "قرارا مهما" قدمته مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي، يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.


وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية، إن القرار "يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا، ويؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي".
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