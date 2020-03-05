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هاني رسلان: إثيوبيا الآن دولة مارقة في نظر القانون الدولي

الخميس 05/مارس/2020 - 09:47 م
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الدكتور هاني رسلان
الدكتور هاني رسلان
كساب أحمد
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قال الدكتور هاني رسلان، الخبير في الموارد المائية، إن إثيوبيا الآن دولة مارقة في نظر القانون الدولي، وتجنح لإلحاق الأذى الشديد لحضارات قائمة، دون وجود مبرر لذلك.

وتابع "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الموقف المصري متوازن قائم على التعاون المسؤول، ويتطابق مع القانون والعرف الدولي، ويعبر عن العمق الحضاري، في مقابل موقف همجي وبدائي غير مسؤول، يتصرف بروح ما قبل الكتابة.

ولفت إلى أن موقف مصر الحالي مدروس بدقة ويعبر عن الحنكة السياسية، ومحاوره تتمثل في التمسك بالموقف التفاوضي، وهذا يتوافق مع القانون الدولي.
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الكلمات المفتاحية

مصر القانون الدولي اخبار اثيوبيا

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