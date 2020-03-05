السبت.. عرض فيلم "مستكة وريحان" بنادي سينما أسيوط

يواصل نادي سينما اسيوط الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور "أحمد عواض"، فعالياته يوم السبت القادم الموافق 7 مارس.





ومن المقرر خلال الفعالية عرض فيلم مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام.





وتدور احداث فيلم "مستكة حول جاران هما "مستكة" أرملة مسلمة عمرها 70 عاما، و"ريحان" أرمل مسيحى 67 عاما، ويعيش كل منهما وحيدا بشقته، ولهما أبناء انشغلوا عنهما بحياتهم وزيجاتهم.





وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى" اسلام احمد علي" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.





يذكر أن نادي سينما أسيوط سوف يقيمه المركز القومي للسينما شهريا.