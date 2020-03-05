Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبت.. عرض فيلم "مستكة وريحان" بنادي سينما أسيوط

الخميس 05/مارس/2020 - 10:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
يواصل نادي سينما اسيوط الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور "أحمد عواض"، فعالياته يوم السبت القادم الموافق 7 مارس.

ومن المقرر خلال الفعالية عرض فيلم  مستكة وريحان" للمخرجة دينا عبدالسلام.

وتدور احداث فيلم  "مستكة حول جاران هما "مستكة" أرملة مسلمة عمرها 70 عاما، و"ريحان" أرمل مسيحى 67 عاما، ويعيش كل منهما وحيدا بشقته، ولهما أبناء انشغلوا عنهما بحياتهم وزيجاتهم.

وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى" اسلام احمد علي" لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما أسيوط سوف يقيمه المركز القومي للسينما شهريا.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ ساعة

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

منذ نصف ساعة

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

مفاجأة.. برشلونة يكشف موقف كوتينيو النهائي من العودة

10:18 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status