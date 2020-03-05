تامر حسني ينصح جمهوره للوقاية من فيرس كورونا

شارك الفنان تامر حسني مجموعة من النصائح للوقاية من فيرس كورونا من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابه على موقع الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



وكتب تامر في "الستوري" التي قام بنشرها قائلا: "رفع جهاز المناعة هو أسلم حل للوقاية من أي حاجة..حاولو يوميا يكون في حجات من دول بتشربوها أو بتاكلوها فيتامين سي 3 أقراص يوميا وجود أي من فاكهة البرتقال والكيوي والفراولة كل يوم نشرب مية بلمون معلقة كوركم نص معلقة زنجبيل وسنة فلفل أسمر ونشربهم دافيين".



يذكر أن ىخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" والذي شارك في بطولته خالد الصاوي،زينة ومحمد سلام وحقق نجاحا كبيرا بعد طرحه بجميع دور العرض.

