مصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل مع سيد فؤاد قبل افتتاح الاقصر للسينما الأفريقية (صور)

تواجد الفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو عبدالجليل، برفقة السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمطار القاهرة وذلك استعدادا لحضور افتتاح المهرجان والمقرر إقامته غدا.



ويستعد القائمون علي مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على وضع اللمسات النهائية لحفل افتتاح دورته التاسعة في معبد الأقصر، وذلك بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي وتكريم عمرو عبدالجليل وزينة وميمونة نداي والمقرر إقامته غدًا ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن.



وسيكون فيلم الافتتاح فيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبدالله وعمرو القاضي وفرح يوسف وعدد كبير من الفنانين وإخراج وتأليف عماد البهات.

