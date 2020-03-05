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اليوم انطلاق أولى حلقات برنامج"ما وراء البرنامج"

الخميس 05/مارس/2020 - 10:10 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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ينطلق اليوم أولى حلقات برنامج "ما وراء البرنامج" للإعلامي محمد نشأت ومن المقرر اذاعته على قناة النهار الساعة التاسعة والنصف وقد طرحت قناة النهار البرومو الخاص بالبرنامج وحقق نسبة مشاهدة عالية من أولى دقائق طرحه.

برنامج"ما وراء البرنامج" ساخر يتحدث عن المواضيع الإجتماعية والفنية والسياسية والرياضية وهو ثاني عمل للإعلامي محمد نشأت بعد تقديمه برنامج "كل يوم" على التليفزيون المصري وحقق نجاحا كبيرا.

يشارك في البرنامج عدد من الفنانين الشباب وهما هيثم أحمد وأحمد بسيم وهو تأليف هشام يحيي وإخراج هاني حمدي.

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الكلمات المفتاحية

محمد نشأت برنامج ما وراء البرنامج

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