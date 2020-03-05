بعد عرض الحلقة 13 قيامة عثمان تتصدر تريند جوجل

تصدر مسلسل "قيامة عثمان" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة ١٣ مساء أمس الأربعاء.

ووصل مسلسل قيامة عثمان إلى الحلقة 13 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.



