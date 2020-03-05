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بعد عرض الحلقة 13 قيامة عثمان تتصدر تريند جوجل
الخميس 05/مارس/2020 - 09:51 م
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أماني سلام
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تصدر مسلسل "قيامة عثمان" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة ١٣ مساء أمس الأربعاء.
وشهدت مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٣ أحداث مثيرة جذبت المشهد، وجعلت الحلقة تحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
ووصل مسلسل قيامة عثمان إلى الحلقة 13 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.
القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 13
قناة ATV العارضة تعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV
القمر الصناعي
التردد 10796
الترميز 27500
النايل سات 11628
تركسات27500 27500
أسترا 12692 27500
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