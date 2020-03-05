Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد عرض الحلقة 13 قيامة عثمان تتصدر تريند جوجل

الخميس 05/مارس/2020 - 09:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تصدر مسلسل "قيامة عثمان" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة ١٣ مساء أمس الأربعاء.

وشهدت مسلسل قيامة عثمان الحلقة ١٣ أحداث مثيرة جذبت المشهد، وجعلت الحلقة تحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

ووصل مسلسل قيامة عثمان إلى الحلقة 13 ويعد مسلسل المؤسس عثمان مكملا لمسلسل قيامة أرطغرل الذي تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية، وتمكن من تحقيق أرباح كبيرة وحقق نسب مشاهدة ضخمة تقدر بالملايين.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 13
قناة ATV العارضة تعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة 8:00 بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV
القمر الصناعي
التردد 10796
الترميز 27500
النايل سات 11628
تركسات27500 27500
أسترا 12692 27500
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير برشلونة بشأن تير شتيجن

منذ 43 دقيقة

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. قاتل برشلونة ونجم الوسط على رأس الراحلين عن ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعة

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي

09:13 م

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

09:06 م

بعد إجراء العملية الجراحية.. ريال مدريد يحدد مدة غياب هازارد

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status