بسبب كورونا.. أمانة الرياض تقرر إلغاء العمل بنظام البصمة





أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، إلغاء العمل بنظام بصمة الأصبع لإثبات الحضور والإنصراف، بدءًا من يوم الأحد المقبل.





وقالت أمانة المنطقة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر".





وأكدت الأمانة، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.





