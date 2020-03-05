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بسبب كورونا.. أمانة الرياض تقرر إلغاء العمل بنظام البصمة
الخميس 05/مارس/2020 - 08:44 م
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الفجر السعودي
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، إلغاء العمل بنظام بصمة الأصبع لإثبات الحضور والإنصراف، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وقالت أمانة المنطقة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر".
وأكدت الأمانة، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
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