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بسبب كورونا.. أمانة الرياض تقرر إلغاء العمل بنظام البصمة

الخميس 05/مارس/2020 - 08:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، إلغاء العمل بنظام بصمة الأصبع لإثبات الحضور والإنصراف، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وقالت أمانة المنطقة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "أمانة منطقة الرياض توقف العمل بنظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف؛ ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وحتى إشعار آخر".

وأكدت الأمانة، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.


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