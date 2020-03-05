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Kuruluş OsmanBölüm مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 على قناة atv التركية واحداث مثيرة بعد تعيين دويدار سيد الراية "شاهد الحلقة"

الخميس 05/مارس/2020 - 08:59 م
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المؤسس عثمان
المؤسس عثمان
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Kuruluş OsmanBölüm مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 على قناة atv التركية واحداث مثيرة بعد تعيين دويدار سيد الراية "شاهد الحلقة"

نحن نقدم لك من خلال بوابة الفجر الإلكترونية كافة التطورات التي حدثت في مسلسل قيامة عثمان الحلقة 13 واحداث مثيرة بعد تعين دويدار سيد الراية  ، والقنوات الناقلة لها تردد قناة Atv  التركية، حيث يشغل بال العديد من المشاهدين مسلسل “قيامة عثمان” ويبحثون عن التطورات التي تحدث في المسلسل بشكل مستمر، ومن الجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان يحظى علي نسب مشاهدة عالية في الوطن العربي وتركيا ، ويتشوق المتابعين لرؤية الحلقات الجديدة من المسلسل بفارغ الصبر، ونقدم لكم اعزائي المتابعين في السطور القادمة كافة التفاصيل. 


مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13

يعد مسلسل المؤسس عثمان أو قيامة عثمان واحداً من المسلسلات الأكثر متابعة على مستوى الوطن العربي، والجدير بالذكر أن المسلسل يضم نخبه كبيره من كبار نجوم تركيا المتميزين ويأتي علي رأسهم الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت حيث يلعب بوراك دور البطولة ، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة المؤسس عثمان الذي أسس الدولة العثمانية واستطاع أن ينهض بها من الجهل و الضموح إلي الإستقرار والتنمية .


الحلقة 13 من مسلسل المؤسس عثمان 

نقدم لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية ملخص سريع للحلقات حيث استطاع عثمان أن يستولي على مال الضرائب وقام بتوزيعه علي الفقراء في المدينة ، ثم يهجم المغول علي القبيله وياسرو كل محاربين عثمان الغازي، ولكن عثمان يمتلك من الشجاعة والحنكة ما يجعله يضع خطة محكمة بمساعدة رجال اللحى البيضاء لكي ينقذوا القبيلة من الدمار والضياع وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي شيق يجذب انتباه المشاهد . 


تردد قناة Atv التركية الناقلة لمسلسل عثمان 

يتم بث حلقات مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة اي تي في التركية، ومن الجدير بالذكر أن المسلسل يتم بث كل يوم أربعاء في تمام الساعه الساعه الثامنه مساء، وتقدم لكم بوابة الفجر الإلكتروينة ترددات قناة Atv الناقلة لمسلسل عثمان المؤسس الحلقة 13 في السطور القادمة: 

تردد قناة اي تي في على القمر الصناعي نايل سات  التردد هو 11628 ومعدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500.

تردد القناة هو 11243 ومعدل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500.

ينتظر الجميع عرض الحلقة 13 من الملحمة التركية الكبيرة قيامة عثمان حيث يشتاق الجميع لمعرفة مالذى حدث بعد خلاف عثمان وديندارو نفى ديندار لعثمان من القبيلة بموافقة كلا من بأمسى وعبد الرحمن ألب

Kuruluş OsmanBölüm مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 13 على قناة atv التركية واحداث مثيرة بعد تعيين دويدار سيد الراية "شاهد الحلقة"
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