Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 وإصابة 423

الخميس 05/مارس/2020 - 08:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
ارتفعت الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا، مساء اليوم الخميس، إلى 7 والإصابات إلى 423.

وسبق أن أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، ما يرفع الإجمالي لديها إلى 6 وفيات. 

ويذكر أن قالت السلطات في بيان، إن فرنسا سجلت أيضاً 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصاباً.

في السياق ذاته، سجلت الصين 31 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3012.

وتسبب فيروس كورونا المستجد الذي تخطت حصيلة وفياته 3300 حالة إلى تعبئة عامة واقرار اجراءات استثنائية.

في ما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

-أكثر من ثلاثة آلاف حالة وفاة -بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3300 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 96414 شخصا في 84 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80409 إصابة و3012 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3089 وعدد الوفيات 107، وإيران مع 3513 إصابة و107 حالة وفاة.

وسجلت فرنسا 285 اصابة بينها 4 وفيات.

- تضرر النقل الجوي -

يمكن أن يكلف فيروس كورونا المستجد قطاع النقل الجوي 113 مليار دولار هذا العام، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا).

وعلقت شركة "فلاي بي" الجوية البريطانية أنشطتها بعد ارتفاع كلفة تراجع حركة النقل الجوي العالمي بسبب فيروس كوفيد-19.

- أنشطة دون جمهور وإغلاق وتأجيل -قررت إيطاليا منع حضور الجمهور في المسابقات الرياضية حتى 3 ابريل. واتخذ المغرب قرارا مماثلا.

وعلقت السعودية العمرة "مؤقتا"، ويؤدي هذه الشعيرة ملايين المسلمين سنويا.

وأغلقت كنيسة المهد في بيت لحم، موقع مولد المسيح في التراث المسيحي، بشكل وقائي عقب تسجيل حالات مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأجّل مؤتمر افريقيا للمدراء التنفيذيين الذي كان سيعقد في ابيدجان، عاصمة ساحل العاج، يومي 9 و10 مارس ويجمع 1800 مسؤول اقتصادي وسياسي.

Volume 0%
 

- حجر على مسافرين في اليابان -

قررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس.

وتم أيضا تأجيل زيارة الدولة التي كان يفترض أن يؤديها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان في الربيع.

- حالات مشتبه فيها قبالة كاليفورنيا -

قررت ولاية كاليفورنيا  الأمريكية، التي أعلنت حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ابقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوصات لركابها الذين يشتبه في اصابة عشرين منهم.

- 300 مليون تلميذ دون دراسة -

أغلقت 13 دولة كافة مدارسها وأغلقت 9 المدارس في بعض المناطق، ما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم، وفق ما أعلنت اليونيسكو الأربعاء.

بدورها، أعلنت الخميس الهند اغلاق المدارس الابتدائية في العاصمة حتى نهاية الشهر.

- ورق المراحيض -

سخِرت جريدة أسترالية من اللهفة على شراء ورق المراحيض بسبب الهلع الذي ولّده فيروس كورونا المستجد، ونشرت صفحات بيضاء لقراءها الذين لم يجدوا ورق مراحيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا فى العالم كورونا فرنسا فيروس كورونا فرنسا فرض الحجر الصحي حالتي حالة اصابة جديدة الوفيات القادمين من الصين ارتفاع

أخبار تهمك

أمن الجيزة يستكمل التحريات حول اتهام صالح جمعة بدهس شاب بسيارته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعة

بريطانيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجيء الجميع بتغييرات موسعة في تشكيل الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت جديدة في واقعة اتهام اللاعب "صالح جمعة" بدهس شاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ليس راكيتيتش.. يوفنتوس ينصب شباكه حول "أخطبوط" برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يحسم موقفه بشأن العودة لصفوف برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم صالح جمعة لاتهامه بدهس شاب بسيارة "عبد الله"

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ يوم

ننفرد.. حسام عاشور يرفض الزمالك ويطلب اللعب لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا"

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 2788 حالة

نيوزيلندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

ليتوانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

بيلاروسيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

عاجل.. تصريح جديد لـ "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

07:01 م

بشرى سارة.. نجم ريال مدريد يعود للتدريبات قبل موقعة بيتيس

07:40 م

عاجل.. موقف صادم من السودان تجاه مصر في أزمة سد النهضة

11:28 ص

من أجل إرضاء ميسي.. بارتوميو يتحرك لحسم صفقة "الساحر"

08:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status