"حي يرزق".. ابن الطبلاوي ينفي شائعة وفاته

قام ابن الشيخ الطبلاوي، محمد محمد الطبلاوي بنفي الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا بكثرة، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي شائعات مؤكدة بوفاة الطبلاوي، وأكد محمد أن والده يتمتع بصحة جيدة ودائمًا كل فترة يتداول البعض شائعات حول وفاة والده.









نبذة عن حياة الطبلاوي





ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوى، فى 14 نوفمبر من عام 1934، ويروى الطبلاوى عن ميلاده أن جده بشرّ والدته، بأن من فى بطنها سيكون من حفظة القرآن الكريم ، واعتنى والده بذلك، وكان يشرف عليه فى "الكتّاب"، مضيفاً أن الأطفال كانوا يدفعون "تعريفة" لمحفظهم، ولكن والده كان يدفع "قرش صاغ" لزيادة الاهتمام به، مؤكداً أنه أتم حفظ القرآن وعمره 9 سنوات، ويروى الشيخ الطبلاوى أن أول أجر له كان 5 قروش من عمدة قريته وكان عمره وقتها 11 عامًا، وذاع صيته من وقتها حتى أصبح ينافس كبار القراء فى عصره.







