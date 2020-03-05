مصطفى بكري عن مفاوضات سد النهضة: مصر لا تفرط في حقوقها ولا تسعى إلى الحرب

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن جامعة الدول العربية قامت بدعم مصر في مفاوضات سد النهضة بالأمس، وهذا بمثابة رسالة لم يعنيه الأمر، لافتًا إلى أن مصر لا تفرط في حقوقها، ولا تسعى إلى الأزمة أو الحرب ضد الآخر، بل تفضل الحل السياسي.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير في اتفاق واشنطن حول مفاوضات سد النهضة، وبعد توقيع مصر بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، أعلنت أمريكا عن خيبة أملها من الموقف الإثيوبي الذي رفض التوقيع.



وأضاف أن رسالة مصر مفادها: "أننا نسالم من يسالمنا ونعادي من يعادينا، ولكننا دامًا نطرح الحل السياسي"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لا يسعى إلى الحرب أو إشعال الموقف، ولكننا على يقين بأنه لن يفرط في حقوق مصر، ولن يقبل بالأمر الواقع".

