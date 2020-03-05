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سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ديربي كاونتي في كأس الاتحاد

الخميس 05/مارس/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ديربي كاونتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات دور الثمن نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : روميرو.

خط الدفاع : دالوت - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : فريد - ماكتوميناي - خوان ماتا - برونو فيرنانديز - لينجارد.

خط الهجوم : ايجالو.

وكانت قد أجريت قرعة دور الربع نهائي بالأمس، حيث سيلتقي الفأئز من تلك المباراة مع فريق نوريتش سيتي والذي فاز على فريق توتنهام هوتسبير عن طريق ركلات الترجيح.

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