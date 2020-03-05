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تامر أمين عن تحدي الملح: مصيبة سودة.. خلوا بالكم

الخميس 05/مارس/2020 - 08:47 م
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الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي تامر أمين، على تحدي الملح المنتشر على تطبيق "تيك توك" مؤخرًا، والذي يقوم على تناول الشخص كمية كبيرة جدًا من الملح دفعة واحدة، قائلا: "ده مصيبة سودة".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنه استفسر عن تأثير التحدي على الفرد، موضحًا أنه قد يسبب سكتة دماغية، أو حالة شديدة من التسمم، مضيفًا: "ده تحدي زبالة وطعمه وحش".

ووجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى الأباء والأمهات، قائلا: "خلوا بالكم من أولادكم"، مضيفًا: "يا تهتموا بأولادكم.. يا تقفلوا على الملح".
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مصر تيك توك تحدي الملح تامر أمين اخبار

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